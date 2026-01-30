Вашингтон отмени санкции срещу венецуелския петрол

Вашингтон отмени санкции, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол. Това стана по-малко от месец след залавянето при специална операция в Каракас на венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Транзакциите, извършвани от венецуелската държавна петролна компания „Петролеос де Венецуела", както и тези на компаниите, от които тя притежават най-малко 50 процента, вече са разрешени, обяви американското министерство на финансите.

Установени са условия, за да се избегне възможността венецуелският петрол да отиде в Русия, Северна Корея, Куба или в Китай, допълва ведомството. Решението беше взето малко след като парламентът на Венецуела прие реформа на закона за въглеводородите, която ще позволи навлизане на частни инвестиции в петролния сектор на страната.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е поискал да бъде отворено въздушното пространство над Венецуела за граждански полети, предаде Франс прес.

„Американските граждани много скоро ще могат да пътуват до Венецуела и ще бъдат в безопасност там. Страната е под много строг контрол", заяви Тръмп и каза, че е обсъдил този въпрос с временната президентка на Венецуела Делси Родригес.

Малко след това Американското управление за въздухоплаване заяви, че е отменило предупреждението към пилотите относно региона на Карибите и Венецуела, издадено заради американските военни операции там по-рано този месец.

Компанията „Америкън еърлайнс" заяви , че има намерение да поднови преките си полети между САЩ и Венецуела, които преустанови през 2019 г.

А министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че неговите ведомства правят всичко възможно, за да подновят пътуванията между САЩ и Венецуела.

На 8 януари Тръмп беше предупредил, че САЩ ще започнат да нанасят удари по суша по наркокартелите, след като нанесоха удари по кораби на предполагаеми наркотрафиканти в Карибите и в Тихия океан. Предупреждението дойде пет дни след като Мадуро беше заловен в Каракас, за да бъде съден в САЩ за наркотероризъм. Той и съпругата му, заловена заедно с него по същите обвинения, вече се явиха пред американки съд на 5 януари и следващото заседание по делото е насрочено за 17 март.