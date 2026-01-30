Ватиканът отваря бистро на покрива на "Свети Петър"

Ватиканът планира да отвори бистро на терасата на покрива на базиликата "Свети Петър", съобщиха "Месаджеро" и АНСА, цитирани от БТА.

Бистрото ще се помещава във вече съществуваща структура на терасата, близо до статуите на апостолите. Това помещение преди това е било използвано от служителите на базиликата, за да държат там материали.

Ватиканът е искал да отвори бистрото още по време на Юбилея на Римокатолическата църква миналата година, но това не е станало възможно заради технически проблеми. Предполага се сега, че то ще бъде открито преди края на настоящата година.