С указ на Тръмп: САЩ ще налагат мита на всички, които продават петрол на Куба

Президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който постановява, че САЩ могат да налагат мита с неуточнен размер на страни, които продават петрол на Куба, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, биха могли да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или непряко петрол на Куба или които снабдяват Куба с петрол", се казва в указа, публикуван от Белия дом.

Това решение цели да засили още повече натиска над острова, управляван от комунистически режим и се базира на оценка за "изключителната заплаха, която Куба представлява за американската национална сигурност", във връзка с което е "обявено и извънредно положение", се отбелязва в указа.

Вашингтон упреква кубинските власти, че подкрепят редица държави, международни терористични организации и враждебни към САЩ играчи на глобалната сцена, като Русия, Китай, Иран, „Хамас" и „Хизбула". Куба е обвинена също така, че „дестабилизира региона чрез миграция и насилие", като същевременно „разпространява своите комунистически идеи, програми и практики".

Американският президент неотдавна е дал да се разбере, че за Куба „няма да има повече петрол" без „споразумение" с властите.

Доналд Тръмп постави под американски контрол петролния сектор на Венецуела, която от началото на 21-и век беше основният доставчик на петрол за Куба и неин съюзник.

Новата заплаха от страна на републиканския лидер идва в момент, когато островът вече се намира в тежка енергийна ситуация. Куба, която е подложена на американско ембарго от 1962 г., през последните три години изпитва сериозен недостиг на горива, който пряко засяга производството на електроенергия. Според данни, събрани и анализирани от Франс прес, през 2025 г. страната е успяла да покрие едва около половината от нуждите си от електроенергия.

Мексико е една от малкото държави, които все още доставят суров петрол на Куба. Президентката на страната Клаудия Шейнбаум заяви във вторник, че остава „солидарна" с острова, като опроверга публикации в медиите, според които правителството й е решило да прекрати доставките на петрол.