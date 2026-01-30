Тръмп заплаши, че ще наложи мита и няма да сертифицира канадски самолети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му ще отмени сертификацията на канадските самолети "Бомбардие", както и на "всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада", като ответна мярка заради отказано от Отава сертифициране на американски самолети, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Американският президент написа в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Канада по "неоправдан, незаконен и систематичен начин" отказва да предостави сертификация на американските самолети и бизнес джетове "Гълфстрийм 500, 600, 700 и 800".

"С настоящото решение отнемаме сертификацията на техните "Бомбардие Глобал Експрес", както и на всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада, докато "Гълфстрийм" не получи пълна сертификация", написа Тръмп.

В същата публикация американският президент заплаши да наложи на Канада мита от "50% върху всички въздухоплавателни средства, продавани в САЩ", ако страната запази забраната за продажба на "продукти на Гълфстрийм".

След завръщането си на власт Доналд Тръмп започна да нарича тогавашния канадски премиер Джъстин Трюдо "губернатор" на американски щат, с цел да го унижи и да подчертае желанието си Канада да стане част от САЩ. Наследникът на Трюдо - Марк Карни, който дойде на власт през март, досега беше пощаден от подобна реторика, но след като произнесе реч, в която втвърди тона спрямо САЩ на Световния икономически форум в Давос, тонът на Тръмп към него също се изостри, отбелязва Франс прес.