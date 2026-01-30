ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бразилия арестуваха заподозрян за самоубийствен атентат и връзки с "Ислямска държава"

Бойци от "Ислямска държава" Снимка: Архив

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян, че е планирал самоубийствен атентат и че е свързан с групировката „Ислямска държава", предава "Франс прес", цитиран от БТА.

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната. В разследването е участвало ФБР. Мъжът е бил арестуван в град Бауру, на около 330 километра от Сао Пауло. Засега нито мястото, нито датата на предполагаемия атентат не се съобщават.

Бразилия не е известна като страна, заплашвана от джихадистки организации.

