Жената, която Барън Тръмп спасил от насилие, е рускиня

Рускиня е младата жена, която синът на Доналд Тръмп Барън спасил от сексуално насилие, пише ABC news.

Това стана ясно покрай делото за жесток побой в Лондон, по което 22-годишният Матвей Румянцев беше признат за виновен. Жената живее във Великобритания.

Инцидентът се е разиграл на 18 януари 2025 г., когато жената и Румянцев са били в неговия апартамент и са консумирали алкохол. В същата вечер 19-годишният Барън Тръмп не успял да се свърже с нея, въпреки многократните си опити. В един момент телефонът ѝ приел видеообаждане – на екрана се появил мъж с тъмна коса и без риза, след което камерата показала жената, лежаща на пода, разплакана и крещяща на руски. Разговорът продължил само няколко секунди.

Шокиран от видяното, Барън се обадил на спешния телефон в Лондон и настоял незабавно да бъде изпратена линейка и полиция. По думите му тя била много жестоко бита. В разговора той обяснил, че познава жената от социалните мрежи, дал точния ѝ адрес и подчертал, че са много близки.

Самоличността на жертвата не e оповестена публично, но от съдебните документи става ясно, че тя е живяла в няколко държави, включително Русия, и наскоро е пътувала до САЩ, за да посети семейството си. На кадри от полицейска камера тя заявява, че е приятелка на Барън Тръмп, сина на Доналд Тръмп.

Прокуратурата посочи, че Румянцев е проявявал насилие и преди, като мотивът този път бил ревност. Още през ноември 2024 г. той се разгневил, след като разбрал, че жената е използвала думата „скъпи" в съобщение до Барън.

Румянцев, руски гражданин, беше признат за виновен в нападение и опит за възпрепятстване на правосъдието. Окончателната му присъда ще бъде произнесена през март.