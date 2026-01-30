Китай определи разследването срещу двама генерали като важен успех в борбата с корупцията

Китай определи разследването срещу високопоставените генерали Чжан Юся и Лю Чжънли като "важен успех" в борбата срещу корупцията, предаде ДПА, цитиран от БТА.

Колкото по-решително армията предприема действия срещу корупцията, толкова по-силна и ефективна ще стане тя, разясни днес говорителят на китайското Министерство на отбраната Цзян Бин.

В събота министерството обяви, че започва разследване срещу Чжан и Лю по подозрения за "сериозни нарушения на дисциплината и закона".

Двамата генерали са членове на влиятелната Централна военна комисия, чийто председател е китайският президент Си Цзинпин. Комисията, която ръководи командването на Народноосвободителната армия скоро може да се окаже съставена само от два от общо седемте си членове поради предишни разследвания срещу други високопоставени военнослужещи.

Разследването срещу заместник-председателя на Централната военна комисия Чжан Юся е изненадващо, тъй като той е един от малкото военни командири с боен опит, придобит в пограничния конфликт с Виетнам, започнал през 1979 г. Чжан се считаше и за приближен на президента Си, отбелязва ДПА.

Министерството на отбраната на Китай отказа да коментира информация на изданието "Уолстрийт джърнъл", според която Чжан е разкрил държавни тайни на САЩ относно ядрената програма на Пекин.

Дрю Томпсън, бивш служител на американското министерство на отбраната и експерт по въпросите за Китай, написа в социалните мрежи, че опасността от грешки при евентуална специална операция на Китай срещу Тайван става по-голяма след отстраняването на Чжан. Според Томпсън единствено Чжан е могъл да оцени по обективен начин военните възможности на САЩ и Тайван и да обясни на президента Си рисковете и цената на операцията за превземането на острова.