5-годишният Лиъм, задържан от ICE, е болен

Петгодишното момче, което беше задържано от агенти на Имиграционната и митническата служба по време на акция в Минеаполис, е болно и депресирано, съобщи "Дейли Мейл".

Петгодишният Лиъм Конехо Рамос беше задържан от агенти на ICЕ пред дома си, когато се връщал от училище в Колумбия Хайтс, Минесота, миналата седмица.

Снимка на момчето от ареста му, облечено със синя зимна шапка и раница със Спайдърмен, се разпространи бързо след инцидента и предизвика широко критикуване на имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп.

Лиъм и баща му, Адриан Александър Конехо Ариас, в момента са задържани в Южния тексаски семеен център в Дили, близо до Сан Антонио. Центърът е критикуван за нарушаване на гражданските права на задържаните мигранти.

Майката на момчето, Ерика Рамос, заяви, че условията в центъра за задържане са „много тревожни".

„Лиъм се разболява, защото храната, която получават, не е с добро качество", каза тя пред Minnesota Public Radio.

„Има стомашни болки, повръща, има температура и вече не иска да яде."

Демократичните представители Хоакин Кастро и Жасмин Крокет, и двамата от Тексас, посетиха бащата и сина в центъра и видяха с очите си през какво преминават.

По време на цялата половинчасова среща в сряда, Кастро каза, че Лиъм е спал в ръцете на баща си и не се е събудил.

Кастро подчерта във видео в X, че състоянието на Лиъм не е било „спешно", но сподели: „Баща му каза, че не е бил себе си, че е спал много, защото е бил депресиран и тъжен."

Кастро също така твърди, че момченцето пита за майка си и съучениците си и казва, че иска да се върне на училище.

„Бих помолил президента Тръмп, който сам има внуци на възрастта на някои от децата, с които се срещнахме днес, да си представи как би било, ако неговите внуци бяха зад решетките", каза демократът на пресконференция, като призова за освобождаването на Рамос и другите задържани.

Кастро публикува и снимка от срещата в социалните медии, на която Лиъм е в прегръдките на баща си с затворени очи.

„Поисках освобождаването му и му казах колко много семейството му, училището му и страната ни го обичат и се молят за него", написа той под снимката.

Междувременно Крокет, която се бори за номинация от партията си за Сената на САЩ, заяви, че Лиъм е едно от многото деца, които тя и Кастро са срещнали в центъра.

Тя твърди, че децата не получават образование в центъра за задържане и каза, че на законодателите е било съобщено, че задържаните не могат да бъдат там, ако имат криминално досие.

„Трябва да сме по-добри от това", заяви тя.

Арестът на детето миналата седмица предизвика възмущение, тъй като училищните власти обвиниха федералните имиграционни служители, че са използвали детето като „примамка", като му казали да почука на вратата на къщата си, за да отвори майка му.

Но служители на Министерството на вътрешната сигурност нарекоха това описание на събитията „отвратителна лъжа" и твърдят, че бащата на момчето е избягал пеша, когато агентите се приближили, „изоставяйки детето си" в движещ се автомобил в алеята пред къщата им.

„За безопасността на детето един от нашите служители от ICE остана с него, докато другите служители задържаха Конехо Ариас", написа агенцията в X.

„На родителите се задава въпросът дали искат да бъдат депортирани заедно с децата си, или ICE ще настани децата при безопасно лице, посочено от родителите. Това е в съответствие с имиграционната политика на предишната администрация."

По-късно агенцията заяви, че Ариас, който е от Еквадор и според твърденията е влязъл незаконно в страната през декември 2024 г., е казал на агентите, че иска момчето да остане с него.

Адвокатът на семейството, Марк Прокосич, обаче твърди, че семейството е влязло в страната законно през граничния пункт в Браунсвил, Тексас.

Той каза, че семейството сега търси убежище и е спазвало закона през целия процес.

Тъй като семейството сега оспорва задържането си в съда, федерален съдия издаде в понеделник временна заповед, забраняваща на администрацията на Тръмп да депортира Рамос и Ариас.

Междувременно голям брой протестиращи се събраха пред центъра за задържане в Тексас, за да поискат освобождаването на момчето, като адвокатът Ерик Лий, който представлява други семейства, задържани там, казва, че условията са „абсолютно ужасни".

„Те смесват бебешка формула с вода, която е негодна за пиене. Храната е пълна с буболечки. Пазачите често използват обидни думи", каза той в понеделник пред Minnesota Public Radio.

„Един от клиентите ми имаше апендицит, припадна в коридора, повръщаше от болка, а служителите му казаха: „Вземи Тиленол и се върни след три дни"", твърди Лий.

В сряда полицията на щата Тексас заяви, че е използвала сълзотворен газ срещу протестиращите, които удряха барабани, скандираха и носеха плакати с надписи като „Децата не са престъпници!".

Министерството на обществената безопасност на Тексас заяви в изявление, че полицаите са арестували двама души и са използвали сълзотворния газ, след като протестиращите са отказали да се разпръснат.

Лиъм е само едно от четирите деца, задържани от служители на ICE в училищния район Columbia Heights Public School District през последните седмици.

В един от случаите Стенвик твърди, че 10-годишно момиче е било задържано заедно с майка си, докато е отивало към училище.

„По време на ареста детето се обадило на баща си по телефона, за да му каже, че агенти на ICE я водят в училище. Бащата веднага дошъл в училището и открил, че и дъщеря му, и съпругата му са били отведени", каза Стенвик.

„В края на учебния ден те вече били в център за задържане в Тексас и все още са там."

Стенвик също така каза, че 17-годишен ученик е бил задържан, когато „агенти на ICE нахлули в апартамент".

„Агенти на ICE обикалят кварталите ни, обикалят около училищата ни, следват автобусите ни, влизат в паркингите ни и отвличат децата ни", каза Стенвик.

„Усещането за безопасност в нашата общност и около училищата ни е разклатено, а сърцата ни са разбити."