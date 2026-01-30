ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ се готви за нова зимна буря

1260
Снимка: Pixabay

САЩ се готвят за нова зимна буря. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина. Те ще започнат от днес. В допълнение ще има и силен вятър. Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.

Снимка: Pixabay

