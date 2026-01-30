ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Иран трябва да направи две неща, за да избе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22189820 www.24chasa.bg

Тръмп изрази надежда, че няма да му се наложи да атакува Иран

2292
Доналд Тръмп Снимка: Дойче веле

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме група самолетоносачи, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Тръмп заяви също така, че планира да говори с ирански представители, без да навлиза в детайли, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп Снимка: Дойче веле

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание