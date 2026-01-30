Тръмп изрази надежда, че няма да му се наложи да атакува Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да му се наложи да нанесе удар по Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Ние сме силни. Ние сме финансово могъщи. Ние сме могъщи във военен план. И сега ние имаме група самолетоносачи, която се насочва към една страна, наречена Иран. И се надявам, че няма да се наложи да използваме тази сила", каза Тръмп пред репортери във Вашингтон, докато придружаваше съпругата си Мелания на предпремиерна прожекция на биографичния филм за нея в център "Кенеди".

Тръмп заяви също така, че планира да говори с ирански представители, без да навлиза в детайли, предаде Ройтерс.