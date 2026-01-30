Премиерът на Канада: Американската администрация да уважава нашия суверенитет

Премиерът на Канада Марк Карни каза, че очаква американската администрация да уважава канадския суверенитет, след като в медиите се появиха информации за срещи между представители на Държавния департамент на САЩ и активисти от провинция Алберта, предаде Франс прес.

Според "Файненшъл таймс" във Вашингтон са били организирани три тайни срещи с групата "Проект за просперитет на Алберта", започнала петиция за провеждане на референдум за независимостта на тази канадска петролна провинция, намираща се в западната част на страната.

Запитан от Франс прес, високопоставен служител на Държавния департамент обясни, че ведомството му редовно се среща с представители на гражданското общество. „Както обикновено при подобни рутинни срещи, не са поети никакви ангажименти", добави той.

Тези разкрития идват на фона на силно напрежение между двата северноамерикански съседа. След завръщането си на власт американският президент Доналд Тръмп започна търговска война срещу канадския си съюзник и редовно отправя заплахи за анексирането му.

Американският министър на финансите Скот Бесънт неотдавна изглежда подкрепи идеята за независима Алберта, като по време на Световния икономически форум в Давос я нарече "естествен партньор за САЩ" сякаш става дума за отделна държава.

Премиерът на Британска Колумбия - канадска провинция на западното крайбрежие и съседка на Алберта - изрази възмущението си от срещите на привърженици на независимостта на Алберта и ги дефинира като "предателство".

"Напълно недопустимо е да се иска от чужда сила да помогне за разпадането на тази страна и, между другото, от президент, който не е проявявал особено уважение към канадския суверенитет", заяви той.

За разлика от движението в Квебек за независимост, което съществува от десетилетия и е добре организирано, сепаратисткото движение в Алберта е сравнително ново и разнородно и досега никога не е било смятано за сериозна заплаха за единството на Канада. Според няколко скорошни социологически проучвания едва около една трета от жителите на Алберта биха гласували за независимост на провинцията в случай на референдум.