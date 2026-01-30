Байдън е получил подаръци за хиляди долари през последната година от мандата си

Чуждестранни лидери и правителства са подарили на бившия президент на САЩ Джо Байдън, съпругата му и членовете на кабинета на САЩ подаръци на обща стойност десетки хиляди долари през последната година от управлението на Байдън, пише Greenwitch Time.

Сред тях има картина за 19 000 долара, огърлица за 11 000 долара, гривна за 5 000 долара и 15 000 долара в брой, сочи последният отчет на Държавния департамент.

Годишният доклад, публикуван в четвъртък във „Федералния регистър" от Бюрото по протокол на ведомството, обхваща календарната 2024 година и не включва подаръци, дадени на президента Доналд Тръмп или на неговата администрация през първата година от втория му мандат.

Федералните служители са длъжни да декларират подаръци, получени от чуждестранни официални лица, ако стойността им надхвърля 480 долара. Повечето подаръци се прехвърлят в Националния архив или в Администрацията за общи услуги и не остават у получателя, освен ако той не реши да възстанови стойността им на държавната хазна или в редки случаи да ги запази за официална употреба.

Най-скъпият подарък за Байдън e картина за 19 000 долара от президента на Ангола. Той е получил акрилна картина, озаглавена „Маримба", на известния ангoлски художник Гизеф Гилерме.

По-необичайни сред подаръците са сребърен модел на влак на стойност 7 750 долара от индийския премиер Нарендра Моди, както и велосипед и две каси с фурми на обща стойност 7 089 долара от президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Подаръците за бившия президент включват още скулптура на крилата жена за 3 300 долара от министър-председателя на Ирак, фотографии и художествени произведения на стойност 3 300 долара от министър-председателя на Чехия, скулптури, фотографии, плакати и книги за 3 000 долара от френския президент Еманюел Макрон, подаръци на стойност 2 512 долара, включително авиаторски слънчеви очила, вино, готварска книга, ръкавели и възпоменателен буркан „Нутела" от италианския премиер Джорджа Мелони.

Всички тези предмети са били изпратени в архива, с изключение на нетрайните стоки, които са били унищожени.

Съпругата на Байдън, бившата първа дама Джил Байдън, е получила колие от 18-каратово злато с диаманти от емира на Катар и неговата съпруга. Общата стойност на подаръка е оценена на 11 165 долара, като в доклада не е посочена отделната стойност на двата артикула. Колието е било предадено на Националния архив.

Джил Байдън е декларирала и получаването на гривна Dior и ваза от Севър от съпругата на френския президент Брижит Макрон в рамките на общ подарък на стойност 5 090 долара. Байдън е изкупила гривната, а вазата е изпратила в архива. В доклада не се посочва индивидуалната стойност на двата предмета.