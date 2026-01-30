ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тринадесетгодишно момче почина след ухапване от акула в Бразилия

2428
Акула Снимка: Pixabay

Тринадесетгодишно момче почина в бразилския град Олинда, след като беше ухапано от акула, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Щатът Пернамбуко, в който се намира Олинда, привлича туристите заради райските си плажове. Но властите предупреждават за опасност от акули. Момчето е било атакувано от акула в района на плажа Чифре. То е било откарано в местна болница, но не е оцеляло.

В началото на годината в този район от акула е пострадал и друг човек.

А от 1992 г. досега щатът Пернамбуко е регистрирал 82 нападения на акули, от които 27 смъртоносни.

Щатът има крайбрежна ивица от 187 километра, но атаките от акули са съсредоточени в район от 33 километра между градовете Ресифе и Олинда.

