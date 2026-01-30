Мъж се представил за агент на ФБР, опитал да освободи затворник със заповед

В Ню Йорк е повдигнато обвинение срещу мъж, който се е представил за агент на ФБР, носещ заповед за освобождаването от затвора на Луиджи Манджоне, заподозрян в убийството на ръководителя на най-голямата американска здравноосигурителна група, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Според подадената жалба мъжът е бил арестуван в сряда вечерта, след като се е явил в центъра за задържане в Бруклин, твърдейки, че притежава документи, подписани от съдия, които разрешават освобождаването на конкретен задържан от този затвор. Съдебен източник съобщи, че въпросният задържан е бил Манджоне. В чантата на арестувания са били открити вилица и кръгло острие, наподобяващо нож за пица.

Луиджи Манджоне, на 27 години, трябва да се яви пред съда по две отделни дела - едно на федерално ниво и друго по законите на щата Ню Йорк. Подборът на съдебните заседатели по федералното му дело ще започне на 8 септември. Съдебните заседания ще започнат на 13 октомври, ако съдът изключи смъртната присъда като възможно наказание срещу него. В противен случай процесът ще започне на 11 януари 2027 г. Датата на делото на щатско ниво, където Манджоне е заплашен от доживотен затвор, все още не е определена. И в двата случая той е пледирал „невинен" по повдигнатите срещу него обвинения.

Манджоне, син на заможно семейство от Балтимор в щата Мериленд, е обвинен, че хладнокръвно е застрелял изпълнителния директор на "Юнайтед Хелткеър" Брайън Томпсън на улица в Манхатън на 4 декември 2024 г. След това той е избягал, преди да бъде арестуван пет дни по-късно в ресторант „Макдоналдс" в Пенсилвания, на около 370 километра от мястото на престъплението.

За някои Луиджи Манджоне се е превърнал в символ на гнева на американците срещу здравноосигурителните компании, обвинявани, че поставят печалбите си пред здравните грижи.