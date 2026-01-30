Нова Зеландия няма да приеме поканата за Съвета на мир на Тръмп

Нова Зеландия е решила да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към неговия Съвет за мир, заяви премиерът на страната Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции и БТА.

Тръмп учреди Съвета за мир миналата седмица, първоначално с цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но според него органът трябва да играе и по-широка роля, засягаща и други глобални сили. Той покани десетки световни лидери да се присъединят към новия орган. И докато държави от Близкия изток като Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар, както и големи развиващи се страни като Индонезия, се включиха в Съвета, други световни сили и традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.

Лъксън заяви, че решението Нова Зеландия да се присъедини към Съвета е заради неговия сегашен вид.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс добави в публикация в социалната мрежа "Екс", че редица държави, особено от региона, вече са поели активна роля в работата на съвета по въпроса за Газа и че Нова Зеландия не би добавила значителна допълнителна стойност към това. Питърс допълни, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации е важно дейността на Съвета да бъде допълваща и съвместима с Устава на ООН.

"Това е нов орган и имаме нужда от яснота по този въпрос, както и по други въпроси, свързани с неговия обхват – сега и в бъдеще", подчерта Питърс.