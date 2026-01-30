Куба: Указът на САЩ за мита на държавите, които ни продават петрол, е брутален акт на агресия

Куба определи като "брутален акт на агресия" подписването от Доналд Тръмп на указ, който предвижда САЩ да могат да налагат мита на държави, продаващи петрол на комунистическия остров, предадоха световните агенции и БТА.

"Осъждаме пред света този брутален акт на агресия срещу Куба и нейния народ, който вече повече от 65 години е подложен на най-дългата и най-жестока икономическа блокада, налагана някога на една цяла нация, на която сега се обещава, че ще бъде подложена на още по-екстремни условия на живот", заяви в социалната мрежа "Екс" кубинският министър на външните работи Бруно Родригес.

"Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, биха могли да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или непряко петрол на Куба или които снабдяват Куба с петрол", се казва в указа, публикуван от Белия дом.

Това решение цели да засили още повече натиска над острова, управляван от комунистически режим и се базира на оценка за "изключителната заплаха, която Куба представлява за американската национална сигурност", във връзка с което е "обявено и извънредно положение", се отбелязва в указа.

Вашингтон упреква кубинските власти, че подкрепят редица държави, международни терористични организации и враждебни към САЩ играчи на глобалната сцена, като Русия, Китай, Иран, „Хамас" и „Хизбула". Куба е обвинена също така, че „дестабилизира региона чрез миграция и насилие", като същевременно „разпространява своите комунистически идеи, програми и практики".