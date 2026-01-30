Бонус от 10 000 евро при преместване в Серес, програмата е отворена и за чужденци

Правителствена програма предлага финансова помощ до 10 000 евро на домакинство при преместване в Северна Гърция, като Серес е един от новите целеви региони за справяне с обезлюдяването. Субсидията е част от план за демографско и икономическо развитие на селските и граничните райони, като програмата беше разширена през януари 2026 г.

Финансовата помощ варира в зависимост от размера на населеното място, в което се установяват за постоянно живеене кандидатите. 10 000 евро за селища с население до 500 жители и 6 000 евро за селища с над 500 жители. Предоставят се допълнителни 1 000 евро за всяко непълнолетно дете (под 18 години), като общата сума на помощта за едно домакинство не може да надвишава 10 000 евро.

Първоначално програмата стартира в Еврос, но вече обхваща и региони Драма, Флорина, Киликис, Серес, Пела и Кастория. Няма въведени критерии за доходи или професия на кандидатите. Програмата е насочена към всички онези, които желаят да се преместят за постоянно. Програмата е насочена и към всички законно пребиваващи чужденци, а не само към гръцки граждани.

Плащанията се администрират от Организацията за социални помощи и социална солидарност (OPEKA) и се изплащат на два равни транша: първият след одобрение на заявлението, а вторият след една година постоянно пребиваване.