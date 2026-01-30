Двама мъже са арестувани, проникнали в аквариум във Флорида, за да ловят риба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

139-сантиметров тарпон е умрял, след като е бил изваден от водата на аквариум във Флорида от двама мъже, които са се промъкнали там няколко часа след затварянето му, съобщиха властите.

25-годишният Дерик Ли Вивиан и 20-годишният Кристофър Джефри Смит са обвинени в кражба и изваждане от водата на тарпон, според шерифската служба на окръг Монро.

Разследване на властите установи, че на записите от камерите за наблюдение се вижда как заподозрените влизат в аквариума Florida Keys Aquarium Encounters в Маратон около 2:50 ч. сутринта на 25 май, съобщи "Дейли Мейл".

Рибарите са ловили в частна лагуна, която е била дом на тарпона. След като са се преборили с рибата, двамата са се снимали с ценния си улов в продължение на пет минути извън водата.

В крайна сметка огромната риба била хвърлена обратно в лагуната, но било твърде късно. Служителите я намерили мъртва.

Според Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида, държавният закон гласи, че всеки тарпон с дължина над 100 см трябва да остане във водата.

„Дръжте тарпона, особено хрилете, във вода, колкото е възможно по-дълго", пише комисията.

На 8 ноември 2025 г. Вивиан беше арестуван, а Смит беше вкаран в затвора в сряда, съобщиха властите.