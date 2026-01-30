Среща на ЕНП в Загреб през уикенда, Урсула фон дер Лайен и Бойко Борисов сред присъстващите

Над 20 европейски лидери, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се очаква да пристигнат в Загреб за неформална среща в петък и събота на Европейската народна партия (ЕНП), на която ще обсъдят ролята на Европа в света и приоритетите на партията, съобщава ХИНА, цитирана от БТА.

„Около 23 лидери от европейски институции, страни членки на ЕС и партии от семейството на ЕНП се очаква да присъстват: Фон дер Лайен, председателят на ЕНП Манфред Вебер и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола", заяви за ХИНА източник от управляващата Хърватска демократична общност (ХДО), която е домакин на събитието заедно с ЕНП.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който ще направи първото си посещение в Хърватия, и Доналд Туск, който ще посети Загреб за първи път от завръщането си на поста като премиер на Полша, също ще участват. Сред участниците в срещата, която се провежда ежегодно и има за цел да събере лидерите на партиите от семейството на ЕНП, ще бъде и италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни.

Сред участващите лидери от ЕНП, които не са част от правителствата на своите страни, са Янез Янша от Словенската демократична партия, Бойко Борисов от българската партия ГЕРБ и Алберто Нунес Фейхо от Народната партия на Испания

Срещата ще бъде открита в петък в хотел „Уестин" с речи на хърватския премиер и лидер на ХДО Андрей Пленкович, на председателя на хърватския парламента Гордан Яндрокович и на кипърския президент Никос Христодулидис. Кипър в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС.

След това ще се проведат три закрити сесии по ключови въпроси за бъдещето на ЕС. Според ХДО темите ще включват войната в Украйна, трансатлантическите връзки на фона на напрежението в последно време с американския президент Доналд Тръмп, енергетиката, миграцията, глобалната сигурност и подсилването на европейската отбрана и конкурентоспособност.

Разширяването на ЕС също ще бъде обсъдено. По време на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос премиерът Пленкович заяви, че ако потенциално мирно споразумение позволи на Украйна по-бързо присъединяване към ЕС, това би могло да отворите вратите и за страните от Югоизточна Европа, припомня ХИНА.

„Ние подкрепяме напълно усилията на Украйна, но бихме искали и страните от региона, по-специално Босна и Херцеговина, да се възползват от тази възможност", посочи Пленкович.

Очаква се също лидерите да приемат съвместно изявление, озаглавено „Демографското обновяване: стратегически императив за Европа", което според източника от ХДО представлява приносът на партията за запазване на демографския въпрос в дневния ред, като се имат предвид отрицателните тенденции в Европа.

Съботните сесии ще бъдат фокусирани върху политическите приоритети на ЕНП, включително настоящата позиция на партията, бъдещето на десноцентристката политика и начините за борба с популизма.

Освен партийните разговори премиерът Пленкович ще проведе и серия от двустранни срещи, включително с Урсула фон дер Лайен, Роберта Мецола, Фридрих Мерц, Доналд Туск, португалския премиер Луиш Монтенегро, гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, латвийския премиер Евика Силиня и с ирландския вицепремиер Саймън Харис.