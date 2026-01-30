Тръмп: Иран трябва да направи две неща, за да избегне война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е казал на Иран, че трябва да направи две неща, за да избегне военни действия, докато САЩ увеличават военното си присъствие в Персийския залив, съобщава Би Би Си.

„Първо – без ядрено оръжие. И второ – да спрат да убиват протестиращи", заяви той.

„В момента към Иран плават много големи, много мощни кораби и би било чудесно, ако не се наложи да ги използваме."

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната са готови с пръст на спусъка да отговорят незабавно на всяка агресия.

Тръмп направи последните си коментари на премиерата на документалния филм за съпругата си Мелания.

По-рано тази седмица той написа в социалната си мрежа "Трут Сошъл": „Надявам се Иран бързо да седне на масата и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ."

Той предупреди, че масивна армада се отправя към Иран и е „готова, желаеща и способна бързо да изпълни мисията си – със скорост и насилие, ако е необходимо".

„Иран винаги е приветствал взаимноизгодна, честна и справедлива ЯДРЕНА СДЕЛКА на равноправна основа и свободна от принуда, заплахи и сплашване, която гарантира правата на Иран на МИРНА ядрена технология и гарантира ЛИПСА НА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ", заяви Арагчи в отговор.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че в момента не се водят преговори със САЩ, въпреки размяната на послания.

По-рано този месец Тръмп каза, че САЩ ще дойдат на помощ на протестиращите в Иран, ако властите използват насилие срещу тях.

Демонстрациите в Иран започнаха в края на декември след рязък спад в стойността на иранската валута и бързо се разраснаха из цялата страна.

Базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (Hrana) съобщава, че досега е потвърдила смъртта на най-малко 6 479 души от началото на безредиците, включително 6 092 протестиращи, 118 деца и 214 души, свързани с правителството.

Иранските власти заявиха миналата седмица, че над 3 100 души са били убити, но че по-голямата част от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, нападнати от „размирници".