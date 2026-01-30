Филипините и Китай възобновиха двустранния политически диалог след година прекъсване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипините и Китай възобновиха двустранния политически диалог вчера след „прекъсване, продължило повече от една година", съобщи китайското посолство в Манила, цитирано от Филипинската новинарска агенция (ФНА), пише БТА.

Срещата, председателствана от заместник-министъра на външните работи по политическите въпроси Лео Ерера-Лим и генералния директор по океанските въпроси към министерството на външните работи на Китай Хоу Янци, се проведе ден преди следващия кръг от преговори по Кодекса за поведение в Южнокитайско море между висши представители на Китай и Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), които ще се състоят в града.

Министерството на външните работи на Филипините не предостави конкретни подробности, но заяви, че двете страни са провели откровен разговор по двустранните отношения, въпросите, свързани с морето, както и регионални и международни теми от взаимен интерес.

„Те подчертаха значението на устойчивия дипломатически диалог и продължаващото сътрудничество във всички сектори", се казва в съобщение до репортерите, изпратено снощи.

В предишно изявление китайското посолство в Манила заяви, че Пекин „активно улеснява потенциално сътрудничество" в областта на чистата енергия, дигиталната икономика, преобразуването на отпадъци в енергия, селското стопанство и намаляването на бедността.

Срещата се провежда на фона на конфронтация между китайското посолство и филипински официални представители по въпроса за Западното филипинско море по-рано този месец.

Вчера „Малаканян" (президентството - бел. ред.) заяви, че президентът Фердинанд Р. Маркос-младши подкрепя подхода „твърдост с дипломация" при справянето със словесната война, която впоследствие ескалира до предложения както от Сената, така и от Конгреса за обявяване на определени служители на китайското посолство за „персона нон грата".