Експлозия в най-голямата турска петролна рафинерия в Измит

2280
Експлозия. СНИМКА: Пиксабей

Експлозия е станала снощи в най-голямата турска петролна рафинерия, разположена в град Измит, Северозападна Турция, на брега на Мраморно море, съобщи „Тюркийе тудей", пише БТА.

Взривът е причинил голям пожар, а работниците са били евакуирани.

Както съобщава изданието, избухнал е резервоар за бензин в рафинерията на компанията „Тюпраш". Пожарът бързо се е разпространил и е причинил паника в големия индустриален комплекс. Късно през нощта противопожарните екипи са продължавали да се опитват да овладеят пламъците, а целият персонал на рафинерията е бил евакуиран превантивно.

Засега причините за експлозията остават неизвестни, а властите не са разпространили информация за евентуални пострадали работници или за размера на щетите.

Рафинерията в Измит преработва петрол, който се внася с танкери от световните пазари. По данни на компанията в нея работят 1923 души, а складовият ѝ капацитет възлиза на 3,03 милиона тона.

