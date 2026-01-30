Израелската армия съобщи, че е елиминирала трима терористи край Рафах

Израелската армия обяви сутринта, че е „елиминирала трима терористи", излезли от подземен тунел в района на Рафах, в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес, като отбеляза, че поредният инцидент показва колко нестабилно е примирието в анклава.

Войници са идентифицирали преди зазоряване „осем терористи", излезли от подземни съоръжения в източната част на Рафах, а „израелските военновъздушни сили са набелязали и елиминирали трима от тях", се посочва в съобщение на военните, пише БТА.

Допълнителни удари са били нанесени в районите, където останалите са се опитвали да избягат, а израелските сили „продължават да претърсват района, за да открият и ликвидират всички терористи", се добавя в съобщението.