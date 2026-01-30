ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха хранителни стоки за над 1100 евро от ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22190620 www.24chasa.bg

Израелската армия съобщи, че е елиминирала трима терористи край Рафах

800
Снимка: Pixabay

Израелската армия обяви сутринта, че е „елиминирала трима терористи", излезли от подземен тунел в района на Рафах, в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес, като отбеляза, че поредният инцидент показва колко нестабилно е примирието в анклава.

Войници са идентифицирали преди зазоряване „осем терористи", излезли от подземни съоръжения в източната част на Рафах, а „израелските военновъздушни сили са набелязали и елиминирали трима от тях", се посочва в съобщение на военните, пише БТА.

Допълнителни удари са били нанесени в районите, където останалите са се опитвали да избягат, а израелските сили „продължават да претърсват района, за да открият и ликвидират всички терористи", се добавя в съобщението.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание