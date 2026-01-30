Превозвачи от Сърбия блокираха граничните пунктове с Черна гора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Асоциацията на превозвачите на Сърбия обяви блокада на товарния трафик на всички гранични пунктове с Черна гора, предаде черногорското издание "Виести", цитирано от БТА. Това се случи малко след 18 часа (19 часа българско време) вчера, след като по-рано през деня черногорските превозвачи обявиха, че прекратяват блокадата.

Превозвачи от Сърбия блокираха изходите и входовете на граничните пунктове с Черна гора, докато по-рано, заедно с Босна и Херцеговина, Северна Македония и самата Черна гора, блокираха само пунктове с държави-членки на Европейския съюз, припомня "Виести".

Това ще причини нови проблеми, защото се блокира вносът и износът от и за Черна гора, отбелязва изданието.

Вчера и Северна Македония също прекрати блокирането на граничните пунктове.

Блокадите от страна на шофьорите на камиони в Черна гора започнаха от 26 януари и бяха организирани с настояване за промени в размера на акциза, който се възстановява на превозвачите, по-бързо възстановяване на ДДС, по-дълго работно време за гранични, митнически и фитосанитарни проверки, промени в европейската система за престой в чужбина ETIAS и др., припомня "Виести".