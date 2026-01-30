Концесията на хонконгска компания за експлоатация на пристанищата на Панамския канал е обявена за противоконституционна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният съд на Панама постанови късно снощи, че концесията, държана от дъщерно дружество на хонконгската „Си Кей Хътчинсън Холдингс" (CK Hutchison Holdings) за управление на пристанища в двата края на Панамския канал, е противоконституционна, предаде Асошиейтед прес.

Това решение подпомага целта на САЩ да блокират всякакво влияние на Китай върху стратегическия воден път.

Администрацията на Тръмп превърна блокирането на китайското влияние върху Панамския канал в един от своите приоритети в региона. Панама беше първата задгранична спирка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в качеството му на най-висшия дипломат на страната, припомня АП.

Въпреки настояванията на правителството на Панама и на администрацията на канала, че Китай няма влияние върху неговата дейност, Рубио ясно даде да се разбере, че САЩ разглеждат управлението на пристанищата като въпрос на националната сигурност. Президентът Доналд Тръмп дори стигна дотам да заяви, че Панама трябва да върне канала под контрола на Съединените щати.

В краткото си изявление съдът не даде указания какво ще се случи с пристанищата оттук нататък.

В изявлението си компанията посочи, че решението „е лишено от правно основание и застрашава не само „Панама Портс Къмпани" (Panama Ports Company) и нейния договор, но и благосъстоянието и стабилността на хиляди панамски семейства, които зависят пряко и косвено от пристанищната дейност, както и върховенството на закона и правната сигурност в страната".

Политическият анализатор Едуин Кабрера заяви, че след като страните бъдат официално уведомени, въпросът за бъдещето на пристанищата ще премине към изпълнителната власт на Панама, по-специално към Панамската морска администрация.