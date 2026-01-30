ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция е изпратила изтребители F-16 в Сомалия

Турция е изпратила три изтребителя F-16 в Могадишу в защита на турските инвестиции в сомалийския енергиен и космически сектор

Турция е изпратила три изтребителя F-16 в Могадишу в защита на турските инвестиции в сомалийския енергиен и космически сектор, съобщава „Тюркийе Тудей", пише БТА.

Изданието коментира, че с разполагането на военни в Сомалия Турция се присъединява към регионалната ос на Саудитска Арабия, Египет и Судан, замислена като противотежест на влиянието на Обединените арабски емирства в Червено море и Африканския рог.

Сомалийски представители са казали пред „Мидъл Ийст Ай" (Middle East Eye - MEE), че през последните няколко месеца Турция е изграждала военни инсталации за разполагането на изтребители F-16, а турски инженери са били на международното летище в Могадишу през последните няколко дни, за да го подготвят за пристигането им.

Анализ на сателитни данни, направен от MEE, показва, че от септември насам на летището са изградени няколко хангара, а данни с отворен достъп са регистрирали няколко товарни полета от Турция през последните 10 дни, които вероятно са били с резервни части и боеприпаси.

Запознат източник е казал пред медията, че изтребителите са разположени в подготовка на плановете на Анкара да изпрати в Сомалия сондажна платформа за проучвания за петрол, която ще започне дейност край бреговете на страната по-късно тази година.

Турски проект за космически център северно от Могадишу е на етап на планиране.

Турското министерство на отбраната не е коментирало предполагаемото изпращане на F-16, но е потвърдило, че в Сомалия е разположен военновъздушен команден център, който „продължава да допринася за развиването на антитерористичния капацитет на Сомалия чрез военна подкрепа, обучение и консултантски дейности".

Признаването на независимостта на отцепническия регион Сомалиленд от страна на Израел по-рано този месец заедно с покачването на напрежението в Африканския рог засилват значението на турското присъствие в Сомалия, коментира „Тюркийе Тудей".

В сряда турският Съвет за национална сигурност подчерта подкрепата на Анкара за териториалната цялост на Сомалия.

Турция е изпратила три изтребителя F-16 в Могадишу в защита на турските инвестиции в сомалийския енергиен и космически сектор

