Русия наруши обещанието си да спре ударите за една седмица

Русия изстреля тази нощ ракета и над сто дрона срещу Украйна, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес – ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва е приела да спре ударите „за една седмица", пише БТА.

„За времето от 18 ч. на 29 януари и в нощта срещу 30 януари врагът изстреля балистична ракета „Искандер-М", както и 111 дрона", съобщиха украинските ВВС.

Атакувани са 15 локации в Украйна, като украинската ПВО е свалила 80 дрона.

Вчера Тръмп заяви, че „лично" е поискал от руския президент Владимир Путин да спре ударите срещу Киев и други украински градове „за една седмица" и увери, че руският президент „е приел да го направи", докато Украйна преживява много студена вълна.

Белият дом не даде повече подробности за рамката на това изненадващо спиране на огъня, договорено преди срещата на руски и украински представители за директни преговори в ОАЕ в неделя.

Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че разчита на помощта на САЩ за спиране на руските атаки срещу енергийната система на Украйна за седмица.

Доналд Тръмп заяви, че е отправил искането заради „изключителния" студ в Украйна, в момент, когато страната е изправена пред сериозни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението заради руските удари срещу енергийната инфраструктура на съседната страна в продължение на седмици.

Според Хидрометеорологичната служба на Украйна от неделя до вторник „се прогнозира много студено време" в източноевропейската страна, като се „очаква нощните температури да паднат от -20 до -27 градуса, а на места до -30 градуса".