Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание

На 30 януари Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия проведе заседание, на което бе разгледан „Обобщен доклад за изслушването и обсъждането от Постоянния комитет на Политбюро на отчетите за работата на ръководните партийни групи на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители, Държавния съвет, Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет, Върховния народен съд и Върховната народна прокуратура, както и на отчета за работата на Секретариата на ЦК на ККП", съобщи КМГ.

Заседанието бе председателствано от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин и на него бе дадена висока оценка на работата през 2025 г. на ръководните партийни групи в различните институции, като одобри и техните работни планове за 2026 г.

На заседанието бе подчертано, че тази година се навършват 105 години от създаването на Китайската комунистическа партия и че това е първата година от 15-ата петилетка (2026-2030).

Секретариатът на ЦК на ККП следва да се ръководи от решенията и изискванията на Политбюро и неговия Постоянен комитет, да изпълняват отговорностите си, да съсредоточат усилията си върху ключовите задачи и да изпълняват с високо качество всички възложени от Централния комитет задачи.