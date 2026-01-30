ЕС добавя иранските Революционни гвардии към списъка с терористични организации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз добави Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) към списъка си с терористични организации в отговор на смъртоносните репресии на Техеран срещу протестиращите през последните седмици.

„Репресиите не могат да останат без отговор", заяви главният дипломат на блока Кая Калас, добавяйки, че тази стъпка ще постави IRGC – основна военна, икономическа и политическа сила в Иран – на едно ниво с джихадисти като "Ал Кайда" и Ислямска държава.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че решението на ЕС е „показен ход" и „голяма стратегическа грешка".

Правозащитни организации оценяват, че хиляди протестиращи са били убити от силите за сигурност, включително IRGC, по време на седмиците на безредици през декември и януари.

В изявление в Брюксел в четвъртък френският външен министър Жан-Ноел Баро го описа като „най-жестокото потискане в съвременната история на Иран" и заяви, че „не може да има безнаказаност за извършените престъпления".

Преди това Франция се колебаеше да добави IRGC към списъка на ЕС с терористични организации, поради опасения, че това може да сложи край на всички дипломатически връзки с Иран.

Но в сряда тя промени курса си, като решително подкрепи инициативата за включване на организацията в черния списък, водена от Италия.

„Всеки режим, който убива хиляди от собствения си народ, работи за собствения си крах", заяви Калас в кратко изявление в социалните медии.

Тя заяви, че очаква дипломатическите канали с Иран да останат отворени, дори и след добавянето на IRGC в списъка на групите, замесени в терористични актове.

ЕС наложи и нови санкции на шест организации и 15 лица в Иран, включително министъра на вътрешните работи Ескандар Момени, главния прокурор Мохамад Мовахеди Азад и Иман Афшари, председател на съда.

„Всички те са участвали в насилственото потискане на мирни протести и произволните арести на политически активисти и защитници на правата на човека", се казва в изявление на блока.

Организациите, включени в списъка на ЕС, са обект на санкции, включително забрана за пътуване и замразяване на активи, с цел да се премахнат техните мрежи за подкрепа.

Най-мощната въоръжена сила в Иран, IRGC, е създадена след революцията от 1979 г. с цел да защитава ислямската система в страната. Смята се, че разполага с около 190 000 активни членове, с капацитет по суша, във въздуха и по море, както и с контрол над стратегическите оръжия на Иран.

Тя упражнява влияние в чужбина, като предоставя пари, оръжия, технологии и съвети на съюзнически правителства и въоръжени групи, а също така контролира паравоенната сила за съпротива "Басидж" в Иран, която има стотици хиляди членове и се използва за потискане на дисидентите.

Австралия, Канада и САЩ вече са класифицирали IRGC като терористична група, но тя не е забранена в Обединеното кралство.

В сряда заместник-премиерът на Обединеното кралство Дейвид Лами осъди „бруталното потискане на мирни протестиращи" от страна на Иран, но заяви, че отдавнашната политика на правителството е „да не коментира дали дадена организация се разглежда за забрана".

Съобщението на ЕС идва, след като по-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „огромна армада" се движи бързо към Иран „с голяма сила, ентусиазъм и цел".

Тръмп предупреди, че „времето изтича" за Иран да договори споразумение за ядрената си програма и призова Техеран да „седне на масата за преговори".

В четвъртък американският президент заяви, че се надява да избегне военни действия срещу Иран чрез по-нататъшни преговори за евентуално ядрено споразумение.

„Аз изградих армията през първия си мандат и сега имаме група, която се отправя към място, наречено Иран, и се надявам, че няма да се наложи да я използваме", заяви Тръмп пред репортери на премиерата на документален филм за съпругата му Мелания.

На въпроса дали ще проведе преговори с Иран, Тръмп добави: „Провеждал съм и планирам да проведа. Да, в момента имаме много големи и мощни кораби, които плават към Иран, и би било чудесно, ако не се наложи да ги използваме."

Иранският външен министър заяви, че въоръжените сили на страната са готови „с пръст на спусъка", за да „реагират незабавно и мощно" на всяка агресия.

Арагчи заяви, че вместо да работи за предотвратяване на „тотална война в нашия регион", Европа „е заета да разпалва пламъците".

Последната предупреждение на Тръмп следва обещанието му, че Вашингтон ще се намеси, за да помогне на тези, които са били замесени в смъртоносното потушаване на протестите по-рано този месец.

Наложеното от иранските власти прекъсване на интернет достъпа затруднява оценката на мащаба на насилието на правителството срещу протестиращите.

Американската агенция за новини за правата на човека заяви, че е потвърдила убийството на повече от 6301 души, включително 5925 протестиращи, докато друга група, базираната в Норвегия „Ирански права на човека", заяви, че окончателният брой на жертвите може да надхвърли 25 000.

Иранските власти заявиха, че са убити повече от 3100 души, но че по-голямата част от тях са били служители на силите за сигурност или минувачи, нападнати от „бунтовници".

Повечето международни новинарски организации, включително Би Би Си, не могат да предават новини от Иран, но британската медия потвърди видеозаписи, на които се вижда как силите за сигурност стрелят с огнестрелно оръжие по тълпите.