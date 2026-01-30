Китай ще засили кампанията по премахване на вредното културно съдържание и незаконната издателска дейност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 29 януари в Пекин се състоя националното работно съвещание по кампанията за премахване на вредно културно съдържание и за борба с незаконните, пиратски и фалшифицирани издания, включително онлайн, съобщи КМГ.

В него участва членът на Политбюро и ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей.

На съвещанието беше отбелязано, че през изминалата година са предприети решителни и ефективни мерки срещу незаконната издателска и разпространителска дейност, както и за по-строг контрол върху сериозните проблеми с нарушенията на авторските права и пиратството.

Беше подчертано, че занапред усилията трябва да бъдат насочени към здравословното развитие на непълнолетните, чрез последователно и задълбочено прочистване на онлайн културната среда и създаване на чисто, подредено и позитивно интернет пространство.