Посланик Сие Фън: Китай и САЩ търсят правилен начин за съвместно съществуване

На 28 януари посланикът на Китай в Съединените щати Сие Фън присъства на концерт във Филаделфия под надслов „Щастлив Пролетен празник 2026" и в туристическата промоционална инициатива „Здравей, Китай!", организирани съвместно от Китайското туристическо представителство в Ню Йорк и Филаделфийския симфоничен оркестър, съобщи КМГ.

В приветствието си към участниците в събитието посланик Сие Фън заяви, че „в момента Китай и САЩ проучват как да изградят правилен начин за съвместно съществуване и е необходимо двете страни непрекъснато да внасят положителна енергия в двустранните отношения". Той подчерта, че „китайската и американската култури не са противостоящи и основани на подчинение и превъзходство, нито са игра с нулев резултат, а допълващи се, което позволява обмен, взаимно обогатяване и общ напредък".