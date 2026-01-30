ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Иво Петров: Невъзможно е да навредиш с д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22191363 www.24chasa.bg

В Себу се проведе 25-ата среща по прилагане на Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море

КМГ

2708
Снимка: Китайска медийна група

Днес в Себу, Филипините, се проведе 25-ата среща на високопоставени служители от Китай и държавите от АСЕАН относно прилагането на Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море, съобщи КМГ.

Участниците в нея се обединиха около мнението, че поддържането на мира и стабилността в Южнокитайско море има важно значение и се договориха да продължат цялостното и ефективно прилагане на Декларацията, както и да задълбочат сътрудничеството в области като опазване на морската среда, научни изследвания, морско търсене, спасяване и правоприлагане.

Те също така дадоха висока оценка на постигнатия положителен напредък в консултациите по „Кодекс за поведението в Южнокитайско море" и се съгласиха да ускорят процеса на преговори с цел финализирането на документа във възможно най-кратък срок.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание