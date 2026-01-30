Китай изгражда „квантова мрежа“ за улавяне на сигнали от тъмната материя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип от китайски учени създаде първата в света квантова сензорна мрежа, предназначена за откриване на тъмна материя, която свързва лаборатории, отстоящи на повече от 300 километра една от друга, в източнокитайските градове Хъфей и Ханджоу, съобщи КМГ.

Изследването, публикувано в списание Nature, постига безпрецедентна чувствителност при търсенето на сигнали от аксиони – хипотетични частици, които се разглеждат като възможен компонент на „липсващата маса" на Вселената. Съставляваща около 26,8% от космоса, тъмната материя остава невидима и взаимодейства единствено чрез гравитацията.

Когато Земята пресича такива невидими граници, аксионите биха могли за кратко да „дръпнат" атомните ядра, създавайки сигнали толкова мимолетни, „колкото снежинка, паднала на претъпкан площад".

За да уловят тези слаби „шепоти", учените от Китайския университет за наука и технологии са разположили пет синхронизирани сензора в двата града. Този разпределен подход елиминира локалните смущения, като изисква сигналите да се появяват едновременно на няколко места.

Освен това нови техники за квантово усилване увеличават слабите сигнали до сто пъти, а удълженото време на кохерентност разширява прозорците за детекция до минути, посочва изследването.

Макар през двата месеца наблюдения да не е регистриран категоричен контакт с тъмна материя, екипът е установил най-строгите досега ограничения върху взаимодействието аксион-нуклон в широк диапазон от маси на аксиона, като в част от този диапазон те превъзхождат астрономическите наблюдения до 40 пъти.

Според Пън Синхуа, съавтор на изследването, екипът планира да разшири тази „квантова мрежа" в глобален мащаб и дори в космоса, което би могло да революционизира начините, по които човечеството изследва скритата архитектура на Вселената.