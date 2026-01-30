Китай екзекутира 11 членове на престъпни банди, действали в Мианмар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В четвъртък Китай екзекутира 11 членове на престъпни групировки, действали в северната част на Мианмар, включително ключови фигури в мрежи за онлайн и телефонни измами, съобщи КМГ.

През септември 2025 г. съд в Уънджоу, провинция Джъдзян, осъди 11-те подсъдими на смърт за умишлено убийство, умишлено нанасяне на телесни повреди, незаконно лишаване от свобода, измами и организиране на незаконни хазартни дейности.

Подсъдимите обжалваха присъдите, но през ноември 2025 г. Висшият народен съд на провинция Джъдзян отхвърли жалбите и потвърди първоинстанционното решение, като по закон изпрати делото за преразглеждане във Върховния народен съд на Китай.

Върховният съд впоследствие одобри смъртните присъди. При прегледа беше потвърдено, че от 2015 г. насам осъдените са създали множество бази в Мианмар, от които са извършвали онлайн и телефонни измами, управлявали са нелегални казина и са извършвали други тежки престъпления.

Според Върховния народен съд средствата, свързани с измамите и хазарта, надхвърлят 10 млрд. юана (1,4 млрд. щатски долара). Престъпните групи умишлено са убивали, нападали и незаконно задържали лица, замесени в измамите, като са причинили смъртта на 14 китайски граждани и наранявания на други.

Екзекуциите са извършени от съда в Уънджоу след получаване на одобрението на Върховния народен съд.