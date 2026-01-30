По повод информации в тайвански медии, позоваващи се на военни източници, че тайванските въоръжени сили планират да придвижат ракетни системи HIMARS към островите Пънху и Дун'ин, съчетани с тактически ракети с обсег до 300 километра, говорителят на Министерството на отбрана на Китай Дзян Бин заяви, че „въоръжените сили на тайванската независимост" грубо надценяват собствените си възможности. По думите му, изправени срещу армията на Китай, те са „като мравка, която се опитва да разклати огромно дърво", съобщи КМГ.

Дзян Бин подчерта, че опитите да се разчита на произведени в САЩ оръжия за „повдигане на бойния дух", провокиране на конфронтация и разпалване на напрежение са самоизмама и в крайна сметка ще доведат до собственото унищожение на тайванските сепаратисти.

Говорителят коментира също неотдавнашните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Гренландия и действията на администрацията му спрямо Николас Мадуро, както и предположенията, че подобни случаи могат да повлияят на подхода на Китай към тайванския въпрос. Дзян Бин подчерта, че „тайванският въпрос е изцяло вътрешна работа на Китай и е по своята същност коренно различен от посочените международни ситуации".