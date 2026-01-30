Русия съобщи за предотвратено покушение срещу военнослужещ в Санкт Петербург, поръчано от Украйна

Служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) предотвратиха покушение срещу руски военнослужещ в Санкт Петербург, подготвяно от привърженик на забранената в Русия украинска терористична организация, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС, предаде ТАСС.

"Федералната служба за сигурност на РФ на територията на Санкт Петербург пресече незаконната дейност на привърженик на забранената в Русия украинска терористична организация, който по задание на специалните служби на Украйна планираше покушение срещу живота на руски военнослужещ", отбелязаха в ЦВО.

В хода на оперативно-разследващите действия злоумишленикът е бил задържан от служители на ФСС. От него е бил иззет пистолет "Макаров" с патрони и заглушител.

Според данните на ФСС, заподозряният е влязъл в кореспонденция с вербовчика чрез приложението "Телеграм" и е изразил готовност да извърши терористичен акт в подкрепа на киевския режим. Той получил от водещия си офицер огнестрелно оръжие и успял да проведе разузнаване на място около адреса на дома на военнослужещия, подготвяйки се за убийството.

При самопризнания задържаният заявил, че е планирал да убие подполковник по указания на украинския си водещ офицер – Роман – който му бил обещал възнаграждение при изпълнение на задачата.