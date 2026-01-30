Румънският президент: Сътрудничеството със САЩ остава от съществено значение

Румънският президент Никушор Дан ще посети Съединените щати през март, април или юни. Това съобщи самият той в интервю за Диджи24, цитирано от БТА. Първоначално визитата на държавния глава в САЩ трябваше да се състои в началото на тази година.

„Има покана, но искам да се отнеса към нея възможно най-сериозно. Водят се дискусии на няколко икономически нива, за редките метали, за енергетиката в региона и други икономически теми. Искам, когато отидем там, това посещение да има икономическо съдържание, отвъд това, свързано със сигурността", обясни в ефира на румънската телевизия Никушор Дан.

Той сподели, че е оптимист за отношенията на Румъния със САЩ, които според него са градени дълго време и е трудно да се разрушат.

„Страната ни има стратегически отношения в областта на сигурността със САЩ и предимно икономически отношения с ЕС. Искаме трансатлантическите отношения да бъдат възможно най-хармонични. През последната година имаше някои сътресения, но те не нарушиха тези отношения и това, което се опитваме да направим в европейските дебати, в различни формати, е да потушим ескалацията на напрежението", каза президентът.

Запитан какво би направила Румъния, ако трябва да избира между отношенията със САЩ и ЕС, Никушор Дан отговори, че изключва сценарий на трансатлантически разрив.

„Трябва да компенсираме дефицита в сигурността. (Американският президент) Доналд Тръмп е прав, че в продължение на десетилетия Европа разчиташе на сигурността, осигурена от Съединените щати, и че икономическата цена, платена за това, е била небалансирана между Съединените щати и европейските страни. И тогава това, което трябва да направим, е - и за щастие започнахме да го правим и тази война в Украйна ни даде тласък, говоря за европейските страни - да започнем да инвестираме в отбрана, да се опитаме да направим различните военни техники, с които разполагаме, съвместими, но това е процес, който ще отнеме години. Процес, през който, както сега казва (генералният секретар на НАТО) Марк Рюте, сътрудничеството със Съединените щати остава от съществено значение", коментира още държавния глава.

Той засегна и вътрешнополитически теми, сред които напрежението в управляващата коалиция, предизвикано от спорове около мерките за икономии и бюджетния дефицит на страната.

„Сега коалицията стои по-лошо, отколкото преди шест месеца. Вижда се в загрижеността на инвеститорите, но ние продължаваме напред", отбеляза Никушор Дан.

На въпрос на водещия дали е възможно през 2026 г. Румъния да бъде управлявана без Илие Боложан като премиер на страната, президентът отговори, че в този момент няма друга алтернатива.

„Освен това има споразумение, според което до април 2027 г. има министър-председател, определен от Национално-либералната партия", допълни държавния глава.