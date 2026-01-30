Тръмп заплаши сомалийските пирати с военни удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди сомалийските пирати, че ще получат същото отношение като предполагаемите трафиканти на наркотици с лодки от Венецуела и други места.

По време на заседание на кабинета си в Белия дом на 29 януари Тръмп заяви, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е „напълно упълномощен" да използва и американската армия за удари по лодките на сомалийските пирати, с които те се качват на търговски кораби край африканския бряг, съобщи ABC News.

Администрацията на Тръмп е извършила десетки удари през последните месеци срещу това, което твърди, че са лодки за трафик на наркотици в Карибско море и Тихия океан. Загиналите в резултат на тези акции са над 120 души.

В началото на ноември 2025 г. сомалийски пирати атакуваха малтийския танкер „Hellas Aphrodite" с картечници и противотанкови гранатомети на около 560 морски мили югоизточно от Ейл, Сомалия.

Завземането на „Hellas Aphrodite" беше първият търговски кораб, пленен от пирати край Сомалия от май 2024 г. насам. През 2025 г. са регистрирани пет инцидента край Сомалия.

Заплахата на Тръмп към сомалийските пирати идва на фона на засиления му фокус върху източноафриканската държава. Тръмп е описвал сомалийските имигранти като „боклук" и е заявявал, че сомалийската общност в Минесота е виновна за предполагаеми мащабни измами с детски градини в щата.

Сомалийци в Минесота казват, че агенти на ICE вече са насочили действията си към тяхната общност.