САЩ и Русия започват нова ядрена надпревара от 5 февруари

Съединените щати и Русия могат да се впуснат в неограничена надпревара за ядрено въоръжаване за първи път от времето на Студената война, освен ако не постигнат споразумение в последния момент, преди да изтече последният им договор за контрол над въоръженията след по-малко от седмица, пише Ройтерс.

Договорът New START изтича на 5 февруари. Без него за първи път откакто Ричард Никсън и съветският лидер Леонид Брежнев подписаха две исторически споразумения през 1972 г. по време на първото посещение на американски президент в Москва, няма да има ограничения за ядрените арсенали с голям обсег.

Руският президент Владимир Путин предложи двете страни да се придържат към съществуващите ограничения за ракети и бойни глави за още една година, за да спечелят време да обмислят какво да правят по-нататък, но американският президент Доналд Тръмп все още не е отговорил официално.

Тръмп заяви този месец, че „ако изтече, изтече" и че договорът трябва да бъде заменен с по-добър.

Някои американски политици твърдят, че Тръмп трябва да отхвърли предложението на Путин, за да може Вашингтон да увеличи арсенала си, за да противодейства на бързото натрупване на ядрено оръжие от трета сила - Китай.

Тръмп казва, че иска да преследва „денуклеаризация" както с Русия, така и с Китай. Пекин обаче твърди, че е неразумно да се очаква да се присъедини към преговорите за разоръжаване с две страни, чиито арсенали са все още много по-големи от неговия.

Защо ядрените договори са важни?

От най-мрачните дни на Студената война, когато САЩ и Съветският съюз се заплашваха взаимно с „гарантирано унищожение" в случай на ядрена война, и двете страни разглеждаха договорите за ограничаване на въоръженията като начин да се предотврати фатално недоразумение или икономически разрушителна надпревара във въоръжаването.

Договорите не само определят количествени ограничения за ракети и бойни глави, но и изискват от страните да споделят информация.

Без нов договор всяка от страните ще бъде принудена да действа според най-лошите предположения за оръжията, които другата страна произвежда, тества и разгръща, каза Николай Соков, бивш съветски и руски преговарящ по въпросите на въоръжението.

„Това е самоподдържащ се процес. И, разбира се, ако имате нерегулирана надпревара във въоръжаването, нещата ще станат доста дестабилизиращи", каза той.

Новият договор не е лесна задача

От падането на Съветския съюз Русия и САЩ многократно са подменяли и актуализирали договорите от времето на Студената война, които ограничаваха т.нар. стратегически оръжия, насочени към градовете и базите на другата страна.

Последният, New START, беше подписан през 2010 г. от президента на САЩ Барак Обама и Дмитрий Медведев, съюзник на Путин, който тогава беше руски президент в продължение на четири години.

Той ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 от всяка страна, с не повече от 700 системи за тяхното доставяне от суша, море или въздух, чрез междуконтинентални балистични ракети, ракети, изстрелвани от подводници, или тежки бомбардировачи.

Замяната му с нов договор няма да бъде лесна задача. Русия е разработила нови системи с ядрена способност – крилатата ракета „Буревестник", хиперзвуковата „Орешник" и торпедото „Посейдон" –, които не попадат в обхвата на договора. А Тръмп обяви планове за космическа противоракетна система „Златен купол", която Москва разглежда като опит да се промени стратегическият баланс.

Междувременно арсеналът на Китай нараства, без да бъде контролиран от споразуменията между Вашингтон и Москва. Пекин разполага с около 600 бойни глави, а Пентагонът оценява, че до 2030 г. те ще надхвърлят 1000.

Двупартийна комисия на Конгреса през 2023 г. заяви, че САЩ сега са изправени пред „екзистенциално предизвикателство" не от един, а от два ядрени съперника и трябва да бъдат подготвени за едновременни войни с Русия и Китай.

Препоръките й включват подготовка за изваждане от хранилището на част или всички стратегически ядрени бойни глави, премахнати по силата на договора START и съхранявани в резервен запас.

Това може да включва възстановяване на бойните глави, премахнати от междуконтиненталните балистични ракети Minuteman III и изстрелваните от подводници Trident D5, и връщане към ядрени функции на около 30 стратегически бомбардировача B-52, преобразувани за конвенционални мисии.

„Бойните глави са там. Ракетите са там. Не купувате нищо ново", заяви бивш висш американски служител, ангажиран с политиката за ядрените оръжия, който пожела да остане анонимен.

Кингстън Рейф, бивш служител на Пентагона, който сега работи в изследователската организация RAND, заяви наскоро в уебинар, че в най-добрия случай САЩ биха могли да „удвоят" броя на разположените си бойни глави от ограничението по договора, докато Русия би могла да добави около 800.

Предложението на Путин разделя мненията в САЩ

В политическите кръгове в САЩ мненията са разделени по въпроса дали Тръмп трябва да приеме предложението на Путин да запази съществуващите ограничения в сила за една година.

Тръмп трябва да предприеме стъпки „за да намали риска от безсмислена надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия и да намали риска от катастрофално погрешно тълкуване (на намеренията на другата страна), което може да излезе извън контрол по време на криза", каза Пол Дийн, бивш служител по контрола на въоръженията, който сега работи в Nuclear Threat Initiative, група за защита на правата.

Застъпниците на контрола над въоръженията посочват, че САЩ вече са изправени пред огромни разходи за програма за модернизация на ядрените сили – включително нова подводница, бомбардировач и междуконтинентална балистична ракета – която страда от сериозни забавяния и огромни надхвърляния на разходите.

Независимата Конгресна бюджетна служба изчислява, че модернизирането, поддържането и експлоатацията на ядрените сили ще струва на американските данъкоплатци близо 1 трилион долара между 2025 и 2034 г.

„Ако САЩ надхвърлят ограниченията на договора, като увеличат броя на бойните глави, Русия ще направи същото, а Китай ще използва това като още един претекст да увеличи ядрения си арсенал", заяви пред Ройтерс демократичният сенатор Ед Марки, водещ поддръжник на контрола над въоръженията.

„В крайна сметка Тръмп ще е започнал нова надпревара във въоръжаването, от която нямаме нужда и която не можем да спечелим. Повече оръжия няма да ни направят по-безопасни."

От другата страна на дебата експерти и бивши длъжностни лица казват, че САЩ не трябва да вярват на Путин, като отбелязват, че той е спрял взаимните инспекции по договора през 2023 г. поради подкрепата на САЩ за Украйна във войната й с Русия.

Франклин Милър, член на двупартийната комисия на Конгреса, заяви, че заплахите от Русия и Китай налагат увеличаване на разположените стратегически ядрени бойни глави на САЩ.

„Сега трябва да сме в състояние да възпираме едновременно Русия и Китай", каза Милър. „Силата, до която договорът ограничи САЩ през 2010 г., не е достатъчна, за да се справим едновременно с Русия и Китай."

Изискванията на САЩ за оръжия трябва да се увеличат, макар и „не радикално, не драстично", каза той, в процес, който вероятно ще отнеме няколко години.

Медведев, бившият руски президент, който подписа договора START, заяви пред вестник „Коммерсант", че Тръмп е непредсказуем.

„Русия е готова за всяко развитие. Новите заплахи за нашата сигурност ще бъдат своевременно и решително отблъснати", каза той.