Южна Корея и Япония се споразумяха да повишат равнището на двустранното военно сътрудничество

Министрите на отбраната на Южна Корея и Япония Ан Гю-бак и Шинджиро Коидзуми се споразумяха да повишат равнището на двустранното своенно сътрудничество в областта на внедряването на изкуствения интелект и безпилотните оръжейни системи, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на изявление на южнокорейското отбранително ведомство.

Преговорите между Ан и Коидзуми се състояха в японския град Йокосука, където двамата министри се договориха и военноморските сили на страните им да организират съвместни спасително-издирвателни учения.

Под ръководството на новите си лидери Япония и Южна Корея, които са съюзници на САЩ, през последните месеци засилиха политическите си контакти. Двете азиатски страни се опитват да загърбят хладните отношения, които имаха години наред заради японската окупация на Корейския полуостров в началото на 20. век.

Ан и Коидзуми обсъдиха u двустранното сътрудничество за гарантиране на мира и стабилността на фона на предизвикателствата пред международната сигурност. Те коментираха и продължаването на партньорството със САЩ, пише още в изявлението на южнокорейското Министерство на отбраната.

Днешната среща бе предшествана от консултации между Ан и Коидзуми, които се състояха през септември в Южна Корея.

По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап предаде, че Ан и Коидзуми са определили двустранното си сътрудничество и партньорството си със САЩ като по-важни от всякога.