Кюрдските сили в Сирия обявиха ново споразумение с централното правителство

Съставените предимно от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) обявиха ново споразумение с централното правителство в Дамаск, целящо да стабилизира примирието, което сложи край на седмици на сражения, и да очертае стъпките към постепенна интеграция, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Според споразумението силите за сигурност, свързани със сирийското министерство на вътрешните работи, ще влязат в градовете Хасака и Камишли в сърцето на Кюрдистан, където преди това им беше забранено да влизат, и ще започне процесът на интеграция на СДС в редовната армия.

Това ще включва формирането на нова военна бригада, състояща се от три бригади на кюрдските бойци, в допълнение към формирането на бригада от бойци на СДС в рамките на правителствена бригада в провинция Алепо, отбелязва Асошиейтед прес. Местните институции и служителите им, част от кюрдското правителство в североизточна Сирия, което от години функционира като де факто автономна зона, ще бъдат интегрирани в държавните институции.

Споразумението включва също "граждански и образователни права за кюрдския народ и гарантиране на завръщането на разселените лица в техните райони", се посочва в изявлението.

"Споразумението има за цел да обедини сирийските територии и да постигне пълна интеграция чрез засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни и обединяване на усилията за възстановяване на страната", според същия източник.

Засега няма реакция от Дамаск, но сирийската държавна телевизия цитира анонимен официален представител, който потвърждава споразумението.

СДС загубиха по-голямата част от територията си в североизточна Сирия в резултат на правителствена офанзива след интензивни сблъсъци, избухнали в северния град Алепо на 6 януари, след месеци на неуспешни преговори за прилагане на споразумение за интеграция.

Новите лидери на Сирия, след като свалиха бившия президент Башар Асад през декември 2024 г., се борят да утвърдят пълната си власт над страната, разкъсвана от почти 14 години гражданска война. През март беше постигнато споразумение за сливане на СДС с Дамаск, но то не получи подкрепа.

Междувременно САЩ, които дълго време бяха основният поддръжник на СДС в борбата срещу джихадистката групировка "Ислямска държава", се сближиха с Дамаск под ръководството на новия временен президент Ахмед аш Шараа. Вашингтон не се намеси военно в боевете през този месец, но подтикна двете страни да сключат споразумение.

Миналата седмица беше постигнато примирие между двете страни, което като цяло се спазва. Днешното изявление изглежда е стъпка към укрепване на примирието, посочва АП.

В същото време то е удар по надеждите на кюрдите за автономия, отбелязва Франс прес.