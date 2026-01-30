Словения предлага затягане на граничния контрол с Унгария за ограничаване на незаконната миграция

Словения предложи мерки за затягане на граничния контрол с Унгария с цел предотвратяване на незаконната миграция, предаде словенската информационна агенция СТА, цитирана от БТА. Предложението изказа словенският министър на вътрешните работи Бранко Злобко по време на срещна с унгарския си колега Шандор Пинтер в Будапеща вчера. Двамата отбелязаха и традиционно доброто сътрудничество между страните си.

"Предложих няколко мерки за засилване на сътрудничеството в тази област за справяне с незаконните влизания от посока Унгария. Радвам се, че с колегата ми потвърдихме, че сътрудничеството между нашите страни в областта на вътрешните работи е традиционно много добро", каза министър Злобко, цитиран от СТА.

Словения предложи унгарската полиция да затегне граничния контрол със Словения, а именно в района, където има най-много незаконни преминавания на границата със Словения. Балканската страна е поела ангажимент и за увеличаване на броя и ефективността на смесените патрули, действащи на словенско-унгарската граница. За да се засили редовният обмен на данни, министър Злобко предложи и ежедневно докладване за мигрантите, задържани на унгарската граница със Словения. Той и унгарският му колега се споразумяха, че ръководителите на двете полицейски сили ще се срещнат, за да обсъдят предложения за засилване на сътрудничеството.

Словенският министър изтъкна като окуражаващ факта, че броят на незаконните преминавания на границата по целия маршрут през Западните Балкани през 2025 г. е с около 60 процента по-нисък от предходната година. През 2025 г. словенската полиция регистрира малко над 28 000 незаконни преминавания на границата – с 39% по-малко отколкото през 2024 г., когато бяха обработени над 46 000 незаконни влизания.

Западните Балкани също бяха важна тема на дискусия, посочва СТА. Министрите се съгласиха, че "трябва да продължим да се справяме с предизвикателствата в областта на управлението на границите и миграцията в тясно сътрудничество с нашите партньори в Западните Балкани, за да намерим ефективни и осъществими решения на общите предизвикателства". Според министър Злобко, срещите на министрите и полицейските началници от Процеса Бърдо, които целят засилване на сътрудничеството, обмена на информация и полицейското сътрудничество в региона на Западните Балкани, са отличен пример за съвместни усилия за справяне с този нарастващ риск за сигурността в региона.

Министрите обсъдиха и ситуацията по магистралите поради блокадата на транспортните компании в региона на Западните Балкани, която е резултат от недоволството от въвеждането на новата система за влизане и излизане на външната граница на Европейския съюз. Словения е в постоянен контакт с унгарската полиция, както и с полицията на други страни в региона, поясни Злобко, цитиран от СТА. Целта е съвместно да се предотвратят задръстванията и да се осигури възможно най-голям поток на товарен трафик през страните.