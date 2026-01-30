ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Метрото в Солун ще бъде спряно за 15 дни през март

2028
Метрото в Солун ще бъде спряно да две седмици през март. СНИМКА: ЕК

Метрото в Солун ще спре работа за 15 дни през март във връзка с технически дейности по свързването на линията с новото ѝ разширение към района Каламария в източната част на града, съобщи заместник-министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Никос Тахиаос, съобщава в електронното си издание в. "Вима", цитирано от БТА.

Движението ще бъде спряно в средата на март и ще приключи преди Страстната седмица, като след Великден е предвидена допълнителна двудневна пауза за завършване на останалите технически дейности, уточни Тахиаос.

През ноември–декември 2025 г. метрото в Солун пак беше спряно за близо месец за тестове на първото му разширение към Каламария.

Метрото в Солун ще бъде спряно да две седмици през март. СНИМКА: ЕК

