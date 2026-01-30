Американски ескадрен миноносец акостира в израелското пристанище Ейлат, предадоха Ройтерс и БТА, като отбелязват, че това се случва на фона на ескалацията на напрежението между Вашингтон и Иран.

"Йедиот ахронот" съобщи, че пристигането на разрушителя в южния пристанищен град в залива Акаба, близо до границите на Израел с Египет и Йордания, е било предварително планирано и е част от продължаващото сътрудничество между американските и израелските въоръжени сили.

Засега няма коментар от американските военноморски сили и израелската армия, отбелязва Ройтерс.

Разполагането на кораба става в момент, когато американският президент Доналд Тръмп даде знак, че е отворен за преговори с Иран, въпреки че Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток. Американски представител на Министерството на отбраната заяви пред Ройтерс, че военните не могат да обсъждат оперативни подробности по съображения за сигурност, като добави, че безопасността на военнослужещите е най-важен приоритет.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американската армия е готова да изпълни всякакви решения на президента. Тръмп предупреди Иран да се върне към преговорите за ядрената си програма или да се изправи пред много по-твърди мерки, а Техеран заплаши с ответни действия срещу Вашингтон, Израел и техните съюзници.