ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. д-р Иво Петров: Невъзможно е да навредиш с д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22192504 www.24chasa.bg

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

1240
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Турският президент Реджеп Ердоган е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкян, в който е заявил, че Турция е готова да изиграе посредническа роля за намаляване на напрежението между Иран и САЩ, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на съобщение на турското президентство.

„Президентът Ердоган подчерта, че Турция е готова да поеме ролята на посредник между Иран и САЩ за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите", се казва в съобщението, в което се допълва, че днес Ердоган ще разговаря и с гостуващия ирански външен министър Абас Арагчи.

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп даде знак, че е отворен за разговори с Техеран.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание