Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

Турският президент Реджеп Ердоган е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкян, в който е заявил, че Турция е готова да изиграе посредническа роля за намаляване на напрежението между Иран и САЩ, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на съобщение на турското президентство.

„Президентът Ердоган подчерта, че Турция е готова да поеме ролята на посредник между Иран и САЩ за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите", се казва в съобщението, в което се допълва, че днес Ердоган ще разговаря и с гостуващия ирански външен министър Абас Арагчи.

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп даде знак, че е отворен за разговори с Техеран.