Три деца се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка си

Трима малки братя се удавиха, след като паднали през леда на езерце в Тексас, пише "Гардиън". Майката на момчетата – на 6 г., 8 г., и 9 г., разказа, че отчаяно се опитала да спаси синовете си от удавяне в ледената вода

Трагичният инцидент е станал на 26 януари в американския щат Тексас, в частно езерце край Бонъм.

Майката на момчетата разказа, че влязла в ледената вода и отчаяно се опитала да извади синовете си, но ледът непрекъснато се чупел под тях.

„Те само крещяха, молеха ме да им помогна. И гледах как всички се борят, борят се да останат над водата. Гледах как всички се борят", разказва опечалената.

Чейни Хангаман, майка на общо шест деца, допълва че за трагедията научила първо от дъщеря си, която дотичала при нея, крещейки, че братята ѝ са паднали в леденото езерце, намиращо се близо до къщата, в която семейството временно е отседнало.

Най-малкото момче паднало първо, след като се опитало да кара кънки върху езерцето. Двамата му по-големи братя скочили след него в опит да го спасят.

„Опитах се да се боря за живота на децата си, но трябваше да ги гледам как се мъчат и се давят, а аз не можех да им помогна", разказва майката.