Броят на безработните в Германия надхвърли 3 млн. души през януари

Броят на безработните в Германия е надхвърлил 3 милиона през януари, като равнището на безработица се е повишило до 6,6 на сто, показват официални данни, публикувани днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Федералната агенция по заетостта е регистрирала 3,085 млн. безработни, което представлява увеличение със 177 000 души спрямо предходния месец и с 92 000 души спрямо януари 2025 година. Това е най-високият брой безработни за месец януари от 2014 г. насам. За последен път общият брой на безработните надхвърли 3 милиона през август, за първи път от над 10 години.

Спрямо декември равнището на безработица се е повишило с 0,4 процентни пункта до 6,6 на сто.

„В момента на пазара на труда има малка динамика", заяви председателят на агенцията Андреа Налес. По думите ѝ в началото на годината безработицата традиционно нараства по сезонни причини, като този път отново е преминала границата от 3 милиона души.

Броят на свободните работни места, регистрирани в бюрата по труда, е намалял до 598 000, което е с 34 000 по-малко спрямо същия месец на миналата година.

През януари 1,142 млн. души в Германия са получавали обезщетение за безработица, което се изплаща за срок до две години след загуба на работа. В същото време 3,826 млн. души са получавали т.нар. гражданска помощ – форма на социално подпомагане, от която се възползват и част от заетите, допълващи доходите си със социални плащания.

През януари 64 000 млади хора са били регистрирани в службите по заетостта като търсещи място за професионално обучение.