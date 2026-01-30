ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен кани Кристалина Георгиева на среща, посветена на повишаването на конкурентоспособността на ЕС

Урсула фон дер Лайен Снимка: СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен кани управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на обща среща с еврокомисарите, посветена на повишаването на конкурентоспособността на ЕС. Срещата е свързана с предстоящото изнесено заседание на Европейския съвет през февруари, когато европейските лидери ще разговарят за укрепването на европейския пазар на фона на промените в геоикономическия контекст, се посочва в съобщение на ЕК.

На 4 февруари Георгиева и еврокомисарите ще имат задълбочена стратегическа дискусия, отбелязва комисията. В съобщението се отчитат предприетите от ЕК напоследък мерки за по-добра конкурентоспособност, сред които стъпки за опростяване на законодателството и за повече инвестиции в иновации. Комисията изразява готовност да продължи работата си по финансовите услуги със създаването на Съюз за спестявания и инвестиции. Търговската програма на ЕК включва изграждане на силни връзки на основата на търговски споразумения със 78 държави, което е свързано с европейската независимост, се допълва в съобщението.

От началото на тази година комисията сключи две нови търговски споразумения - с Индия и с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай). Преди 10 години ЕС постигна търговско споразумение и с Канада.

