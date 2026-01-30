Фон дер Лайен кани Кристалина Георгиева на среща, посветена на повишаването на конкурентоспособността на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен кани управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на обща среща с еврокомисарите, посветена на повишаването на конкурентоспособността на ЕС. Срещата е свързана с предстоящото изнесено заседание на Европейския съвет през февруари, когато европейските лидери ще разговарят за укрепването на европейския пазар на фона на промените в геоикономическия контекст, се посочва в съобщение на ЕК.

На 4 февруари Георгиева и еврокомисарите ще имат задълбочена стратегическа дискусия, отбелязва комисията. В съобщението се отчитат предприетите от ЕК напоследък мерки за по-добра конкурентоспособност, сред които стъпки за опростяване на законодателството и за повече инвестиции в иновации. Комисията изразява готовност да продължи работата си по финансовите услуги със създаването на Съюз за спестявания и инвестиции. Търговската програма на ЕК включва изграждане на силни връзки на основата на търговски споразумения със 78 държави, което е свързано с европейската независимост, се допълва в съобщението.

От началото на тази година комисията сключи две нови търговски споразумения - с Индия и с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай). Преди 10 години ЕС постигна търговско споразумение и с Канада.