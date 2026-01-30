Турция призова САЩ и Иран да се върнат на масата на преговорите (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви днес, че Турция призовава Съединените щати и Иран да се върнат на масата на преговорите, за да решат спорните въпроси, подчертавайки, че Анкара се противопоставя на външна намеса в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На съвместна пресконференция с иранския си колега Абас Арагчи в Истанбул Фидан каза, че е важно преговорите между Вашингтон и Техеран за ядрената програма на Иран да бъдат рестартирани, за да се успокои напрежението в региона.

"Мирът и стабилността на Иран са важни за нас", посочи още Фидан, като добави, че Турция е натъжена от смъртните случаи по време на протестите в съседната страна.

Той изтъкна, че Турция се противопоставя на чуждестранна намеса в Иран и е заявила това на партньорите си.

"Надяваме се, че може да бъде намерено решение, за да се избегне конфликт и изолация в Иран", добави Фидан.

От своя страна Арагчи каза, че Иран е готов за възобновяване на разговорите със САЩ, но преговорите трябва да бъдат „справедливи и безпристрастни".

Той добави, че няма планове или програма за среща или разговори с каквито и да е американски официални представители. Трябва първо да видим предварителните условия и дневния ред, добави той.

По думите му Техеран в момента е дори "по-готов за разговори отколкото през юни миналата година".

"Техеран е подготвен и за двата сценария: война или дипломация", добави Арагчи. "Надявам се САЩ да действат със здрав разум и логика", изтъкна той.

Арагчи, който описа разговорите си с Фидан в Истанбул като „добри и ползотворни", добави, че Техеран е готов да се ангажира със страните от региона за насърчаване на стабилността и мира.

По отношение на Сирия Фидан каза, че Турция наблюдава отблизо споразумението, постигнато между сирийското правителство и оглавяваните от кюрдите сили.

"Внимателно проучваме споразумението за интеграция; една реална интеграция е в интерес на Сирия и всички страни вече са наясно с условията на това споразумение", посочи турският външен министър.

От своя страна иранският му колега каза, че "Техеран иска единство и мир в Сирия".