Тръмп избра Кевин Уорш за следващ президент на Управлението за федерален резерв (Обновена)

Бившият член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв Кевин Уорш ще бъде следващият президент на централната банка, след като мандатът на настоящия ръководител Джером Пауъл изтече през май, съобщи в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп от месеци критикува остро Пауъл и без успех настояваше за значително понижение на основните лихвени проценти. По думите на президента 55-годишният Уорш, който наскоро публично подкрепи призивите за по-облекчена парична политика, е неговият избор за нов ръководител на централната банка.

Американският президент по-рано бе намекнал, че кандидатът ще бъде човек, работил в УФР „преди няколко години". Назначението на Уорш би представлявало завръщане към институцията, тъй като той вече бе член на Управителния съвет на УФР в периода 2006–2011 г. След напускането си Уорш работи в академичните среди, включително в Станфордския университет.

Назначението подлежи на одобрение от Сената на САЩ.

Отношенията между Тръмп и Пауъл през последните години бяха белязани от открити конфликти, като президентът нееднократно обвиняваше гуверньора в некомпетентност и в отказ да подкрепи икономическия растеж чрез по-ниски лихви.

Считан за относително агресивен избор, Уорш ще трябва да се справя с президент, който през втория си мандат критикуваше служителите на УФР за това, че не облекчават политиката толкова агресивно, колкото той би искал. Това предизвика опасения за независимостта на централната банка при определянето на референтните лихвени проценти, които определят цената на заемните средства на пазарите по целия свят.

Реакциите на Уолстрийт

Банкови експерти от Уолстрийт отбелязват пред Блумбърг, че новият президент на УФР ще трябва да постигне консенсус по отношение на лихвената политика сред 12-те членове с право на глас във Федералния комитет за отворени пазари. Пауъл, когото Тръмп назначи за президент през 2017 г., ще се оттегли от поста на 15 май, въпреки че мандатът му като член на УС на УФРще продължи до 2028 г.

„Предполага се, че той ще се опита да аргументира умерената си позиция с тезата, че по-високата производителност, стимулирана от изкуствения интелект, ще допринесе за задържането на инфлацията под контрол", коментира Марк Даудинг, главен инвестиционен директор на „Блубей Асет Мениджмънт" (BlueBay Asset Management). По думите му именно това обяснява факта, че фючърсните пазари продължават да оценяват две понижения на основната лихва от страна на УФР през тази година – сценарий, който се запазва непроменен от няколко месеца.

Даудинг допълва, че в сравнение с някои от другите обсъждани кандидати Уорш вероятно ще бъде възприеман като по-малко конфронтационен. „От предишни контакти с членове на УФР личи, че Уорш е уважавана фигура и не би бил президент, който да постави под въпрос независимостта на централната банка", посочва той.

Сходна оценка дава и Елиас Хадад, глобален директор „Пазарна стратегия" в „Браун Брадърс Харимен" (Brown Brothers Harriman). Според него ако визията на Уорш за паричната политика бъде реализирана, кривата на доходността в САЩ може допълнително да се изправи, тъй като краткосрочните лихви ще се понижат, докато дългосрочните доходности могат да останат стабилни или дори да се повишат. Причината, по думите му, е липсата на достатъчна фискална предвидимост в Съединените щати, съобщи БТА.